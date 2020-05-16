Следователи в Рязани начали проверку из-за жалоб сотрудников скорой помощи на отсутствие выплат за работу с коронавирусными пациентами. Об этом сообщает агентство ТАСС. Аналогичные проверки сегодня начались в Новосибирской области.

Вчера президент Владимир Путин отчитал чиновников за то, что не все медики получили деньги. После этого следственный комитет пообещал возбуждать дела за невыплаты надбавок.