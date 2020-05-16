В выходные в ФРГ запланированы многочисленные демонстрации против ограничительных мер федеральных земель, принятых в целях борьбы с пандемией коронавируса.

Среди пестрой публики демонстраций преобладают футбольные фанаты, правые экстремисты, сторонники теорий заговора и неонацистские группировки. Пройдут также митинги граждан против ограничения конституционных прав и свобод.

5 тысяч человек имеют право выйти на демонстрацию в Штутгарте. Это больше, чем в любом другом регионе, однако меньше, чем планировалось организатором. В Мюнхене зарегистрировалось тысяча участников. В Берлине пройдут несколько протестных маршей. По правилам здесь в каждом мероприятии имеют право участвовать максимально 50 человек. Демонстрации пройдут в землях Бремен и Нижняя Саксония.

В Германии в течение недели улучшается эпидемиологическая обстановка. Репродукционный индекс вируса находится на низком уровне. Тем не менее, участники всех демонстраций должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию в полтора метра. За нарушение им грозят штрафы до 300 евро. В прошлые выходные в Берлине на неразрешенную демонстрацию вышли более тысячи человек. В некоторых местах произошли столкновения с полицией.

Между тем в Германии сегодня стадионах без зрителей начнутся игры бундеслиги. Снова открываются рестораны и кафе. С сегодняшнего дня ослаблены ограничения поездок между пятью приграничными странами.