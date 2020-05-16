Производство вакцины от коронавируса может начаться в России к концу лета, считают в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Если исследования на приматах, а затем и на добровольцах пройдут успешно, производство вакцины от коронавируса в России может начаться уже в августе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью одному из федеральных каналов. При этом он подчеркнул, что сразу обеспечить вакциной всех жителей не получится, но в Министерстве здравоохранения думают над тем, как предоставить мощности для производства. Сейчас разработка препарата находится на стадии доклинических испытаний. Испытания на людях начнутся в институте в середине июня. В перспективе, по словам Гинцбурга, вакцина может быть включена в календарь прививок, если вирус окажется очень изменчив и будет постоянно мутировать. Как отмечает газета РБК, институт Гамалеи с осени прошлого года работает над вакциной против другого типа коронавирусной инфекции, в апреле он переключился на работу с COVID-19. Ранее ВОЗ включила в список перспективных девять российских разработок вакцины от коронавируса.

Созданием вакцины занимаются и другие страны, в том числе США, Китай, Германия, Великобритания. В некоторых лабораториях уже приступили к исследованиям на людях.