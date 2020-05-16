Московские власти аннулировали почти 500 постановлений о штрафах, которые были выписаны за нарушение карантина

Бессимптомные носители коронавируса, а также те, кто контактирует с больными или болеет ОРВИ должны оставаться дома. Для того, чтобы их контролировать в городе действует система «Социальный мониторинг», которая рассылает вышеперечисленным категориям граждан пуш-уведомления, на которые нужно ответить сообщением с селфи. ДО 29 апреля система беспокоила людей и в ночное время и многие по понятной причине не отвечали, за что автоматически получали штрафы по 4 тысячи рублей. Сейчас эти недоразумения устраняются. Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что 458 штрафов отозваны, а проверять людей ночью перестанут. Ранее оштрафованным разошлют смс с уведомлением. Кроме того, информация появится в личных кабинетах на сайте МОС.РУ

Всего за время действия ограничительных мер, зарегистрировано более 60 тысяч нарушений режима изоляций для тех, кто инфицирован КОВИД-19 или контактирует с носителями вируса.