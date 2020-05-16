СК проводит обыски и допросы у фигурантов дела о размещении фотографий нацистов на сайтах акции «Бессмертный полк»

Следственный комитет проводит обыски и допросы у фигурантов дела о размещении фотографий нацистов на сайтах акции «Бессмертный полк». Четыре человека задержаны. В числе подозреваемых оказались жители Перми, Самары, Волгограда, Ульяновска. В СК подчёркивают, что подозревают, в том числе, граждан иностранных государств – Украины и Эстонии. Расследование идёт по статье о реабилитации нацизма. Оно началось после того, как неизвестные ко Дню Победы разместили на сайте акции «Бессмертный полк» фотографии нацистов под видом советских воинов, сообщает агентство Интерфакс.
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…
Deepfake-выборы Применение электронно-почтового голосования в условиях коррумпированной, постоянно лгущей, бесконтрольной и несменяемой десятилетиями власти — той самой власти, которая уже четверть века фальсифицирует результаты выборов в нашей стране и которая в начале этого года исковеркала своими абсурдными поправками Конституцию, — означает окончательное уничтожение выборов как таковых