СК проводит обыски и допросы у фигурантов дела о размещении фотографий нацистов на сайтах акции «Бессмертный полк»

Следственный комитет проводит обыски и допросы у фигурантов дела о размещении фотографий нацистов на сайтах акции «Бессмертный полк». Четыре человека задержаны. В числе подозреваемых оказались жители Перми, Самары, Волгограда, Ульяновска. В СК подчёркивают, что подозревают, в том числе, граждан иностранных государств – Украины и Эстонии. Расследование идёт по статье о реабилитации нацизма. Оно началось после того, как неизвестные ко Дню Победы разместили на сайте акции «Бессмертный полк» фотографии нацистов под видом советских воинов, сообщает агентство Интерфакс.