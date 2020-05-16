Около 50-70 магазинов ежедневно штрафуют за невыполнение правил масочного режима в Москве

Власти ежедневно штрафуют около 50-70 магазинов за невыполнение правил масочного режима в Москве. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«В пределах от 50 до 70 магазинов в день мы сейчас штрафуем именно за то, что нет специальных напоминаний о том, что необходимо носить с 12 мая маски и перчатки, за то, что иногда сами продавцы не носят маски. За социальную разметку мы уже практические не штрафуем по той причине, что все очень сознательно отнеслись к этому требованию», — сказал он.

А.Немерюк добавил, что во время режима самоизоляции в столице работают 19 тысяч продуктовых магазинов. «То есть это (50-70 оштрафованных магазинов в день — ЭМ) достаточно минимальный процент. Коллеги ответственно сами относятся и переживают ни сколько за штрафы, сколько за свою репутацию», — отметил он.