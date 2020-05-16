Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Минтранс РФ надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, внутренние перевозки могут начать постепенное восстановление уже в середине июня. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время инспекции готовности столичных вокзалов, аэропортов и автостанций работать с учетом новых санитарных норм. «Нам очень важно понимать, что те страны, куда наши люди могли бы полететь, безопасны. Вы знаете, что многие европейские страны начинают потихоньку открывать собственные границы, собственные полеты. Мы будем смотреть и ориентироваться на ту обстановку, которая есть. Конечно, рекомендации наших врачей, специалистов по поводу возможного безопасного открытия полетов для нас будут ключевыми. Мы выражаем надежду, что такие решения [по возобновлению полетов] могут состояться в июле, но в первую очередь они будут зависеть от обстановки в тех странах, куда мы хотели бы отвезти нашего пассажира», — сказал Дитрих.

При этом, по его словам, внутренние авиаперевозки могут начать восстанавливаться уже в июне.