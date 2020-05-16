Гинцбург: Вакцину от коронавируса в России могут зарегистрировать к концу лета

Вакцину от коронавируса в России могут зарегистрировать к концу лета, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Сейчас, по его словам, разработка вакцины на стадии доклинических испытаний, они продлятся ещё около месяца, передаёт агентство ТАСС.