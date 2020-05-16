Столичные власти аннулировали более 450 штрафов для москвичей, обязанных соблюдать режим изоляции

Об этом сообщил начальник контрольного управления города Евгений Данчиков. Он уточнил, что речь идёт о штрафах, высланных пациентам с коронавирусом и ОРВИ через систему «Социальный мониторинг» из-за того, что эти люди не прошли идентификацию в ночное время.