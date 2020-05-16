Немерюк: В Москве врачи получили выплаты за работу с COVID-19 в полном объеме

В Москве врачи получили все обещанные надбавки в полном объеме за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Действительно, были вопиющие случаи [невыплат надбавок врачам – ЭМ) в разных медучреждениях по стране. Случаи крайне негативные. Буквально вчера разговаривал с нашими коллегами по социальному блоку – у нас [в Москве – ЭМ] таких случаев нет. Есть, понятное дело, оформительские задержки, которые происходили в течение недели, но, насколько я знаю, вчера доложили, что все деньги, которые были выделены по линии федеральной и по линии московской, до врачей доведены в Москве», — сказал он.