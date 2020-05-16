Немерюк: Бесплатная раздача масок может спровоцировать спекуляции в Москве

Бесплатная раздача масок может спровоцировать спекуляции в Москве, заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Любая бесплатная раздача приводит к тому, что возникает спекуляция. Возникает некий темный рынок, это, наверное, не выход из положения», — сказал он.