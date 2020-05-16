Ежегодная Всероссийская акция «Ночь музеев-2020» сегодня пройдет он-лайн

Музей Москвы подготовил марафон видео-историй «Ночь музейных путешествий». В нем принимают участие 25 музеев из разных стран и городов мира от Владивостока до Калининграда, от Ливерпуля до Нью-Йорка. Трансляция начнётся в 19 на странице музея в Instagram. Третьяковская галерея предлагает принять участие в он-лайн игре, названной «Кубок Третьяковки», сможете проверить свои знания о художниках, направлениях, картинах и коллекциях. Две лекции организует музей Андрея Рублева. В 11 утра лекция «Воинство небесное и земное», она доступна на всех официальных платформах музея, а в 19 часов на You-Tube канале в прямом эфире лекция «Спасо-Адроников монастырь — героические страницы истории». Зоологический музей МГУ в 19 проведет экскурсию «Тайная жизнь музея» и покажет также потайные комнаты, где хранятся музейные коллекции. Подробнее об акции можно узнать на официальных сайтах музеев. На странице акции будут идти прямые трансляции экскурсий, он-лайн выставок, лекций и мастер-классов.

Впервые акция прошла в столице в 2007-ом году, Она получила название «Ночь в музее».