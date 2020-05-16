СК проверит информацию об отсутствии поступлений дополнительных выплат врачам в Новосибирске и Искитиме

Следственный комитет проверит информацию об отсутствии поступлений дополнительных выплат врачам в Новосибирске и Искитиме. Решение принято после получения жалоб от медиков, которые лечат больных с коронавирусом.

Следователи намерены установить размер задолженностей и причины, по которым деньги не выплатили в необходимом объеме. Кроме того, СК будет определять, кто несет ответственность за недостаточное финансирование и нарушение прав медиков. Проверка организована на основании сообщений в СМИ о задолженностях перед врачами, которые работают с пациентами, зараженными COVID-19. Местные издания писали, что сотрудники скорой помощи в Новосибирске и Бердске получили доплаты за работу с пациентами с коронавирусом в размере 200 рублей, максимальная выплата составила 700 рублей. Врачи при этом отмечали, что работают практически без отдыха, а средств индивидуальной защиты не хватает. На основе этих сообщений проверку организовала и прокуратура Новосибирской области. Ранее сведения о задолженностях перед медиками поступали еще из нескольких российских регионов.

Президент Владимир Путин накануне потребовал выплатить все обещанные деньги врачам, которые борются с коронавирусом.

В Иркутске врачи скорой помощи сегодня пожаловались на отсутствие надбавок, обещанных президентом. Медики записали соответствующее видеобращение. Как сообщает сайт «Твой Иркутск», некоторым медикам перечислили совсем не те суммы, о которых говорил глава государства, так один из медицинских работиников рассказал, что ему перечислили 202 рубля 24 копейки.