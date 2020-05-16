Сразу несколько европейских стран планируют смягчить введенные из-за коронавируса ограничения в ближайшее время

Некоторые даже готовы объявить об окончании эпидемии.

В связи с тем, что ежедневный прирост новых больных в некоторых государствах составляет уже десятки человек, а иногда и еще меньше, в нескольких странах уже готовятся к полноценному возвращению к нормальной жизни. Первой, кто официально объявил об окончании эпидемии, стала Словения. При этом там всё равно остался в силе режим обязательного ношения масок и социального дистанцирования.

В Испании некоторые регионы переходят уже ко второй фазе отмены ограничений, и там можно даже собираться на улицах не более, чем по пятнадцать человек.

В Италии люди также снова могут выходить на улицу и передвигаться внутри отдельных регионов, а уже в начале июня республика планирует разрешить въезд в страну для иностранцев.

Отмену ограничений также обсуждают сейчас и власти Великобритании, несмотря на то, что ежедневный прирост больных там сейчас составляет около трёх тысяч, а сама страна считается третьей в мире по количеству случаев коронавируса.

В связи с этой тенденцией во Всемирной Организации Здравоохранения объявили, что смягчение ограничений может привести в Европе ко второй волне заражений коронавирусом.

Тем временем российские туроператоры аннулируют туры в другие страны с вылетом в июне. Об этом «Эху Москвы» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Ломидзе добавила, что в большинстве случаев туроператоры предлагают перенос туров без доплат.