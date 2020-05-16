Оперативный штаб и Роспотребнадзор отмечают снижение темпов заболеваемости коронавирусом в стране

Между тем, общее количество инфицированных уже превышает 270 тысяч человек.

За последние сутки в России выявили 9 200 новых случаев заражения – это самый низкий показатель с 1 мая. В Москве, где сложилась наихудшая ситуация с распространением болезни, плюс 3,5 тысячи заболевших. Как отмечают в оперативном штабе, суточный рост ощутимо снизился — до 3,5%, что стало самым низким значением с начала вспышки заболевания. В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация, видимо, стабилизируется. Коэффициент распространения коронавируса также на минимальном уровне — 0,9. Такую статистику оперштаб приводит на фоне отмены так называемого режима нерабочих дней. Об этом президент Владимир Путин объявил по окончании майских праздников – в день, когда число заболевших в стране достигло пикового значения. Это решение вызвало критику многих экспертов и оппозиции. По данным источников издания «Медуза», досрочное снятие ограничений лоббировал экономический блок правительства, главы госкорпораций и бизнесмены из ближнего окружения Путина.

В своем Facebook доцент РАНХиГС Татьяна Михайлова обратила внимание на то, что анализ статистики выявления новых случаев в регионах может говорить о том, что власти подбивают данные под целевые значения.

Официальное снижение числа новых случаев заражения сразу после отмены президентом режима нерабочих дней наводит на мысль о подтасовке данных. Об этом «Эху Москвы» сказал политолог Дмитрий Орешкин. Орешкин подчеркнул, что если статистика ЗАГСов покажет высокие показатели смертности, факт подтасовки станет очевидным.

На фоне улучшения статистики столичные власти не торопятся снимать ограничения. Ещё не пришло время, — сказал сегодня в эфире «Эха Москвы» замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

О том, что, вероятно, впереди ещё длительный период действия ограничений ранее говорил и мэр Сергей Собянин.