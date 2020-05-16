Около 97% москвичей соблюдают масочный режим, сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Если 11 числа мы видели, что 75-76% посетителей магазинов надевали маски, то, начиная с 12-13 числа, там был рост. Сначала 90%, потом 94%, на вчерашний день, я специально цифры пробил, 97% носят из тех, кто приходит», — сказал он.

Он добавил, что ежедневно штрафуются около 50-70 человек, которые не носят маски в общественных местах.