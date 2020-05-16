В Москве производится около 1 млн масок из 4 млн ежедневно необходимых

В Москве производится около 1 миллиона масок из 4 миллионов ежедневно необходимых. Их себестоимость составляет 7 рублей. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Четыре миллиона масок в сутки необходимо Москве. Из них большое количество масок уходит на работников медучреждений и на те службы муниципальные, городские, которые в ежедневном формате обрабатывают подъезды, общественный транспорт и другие публичные места. То, что производит Москва, этот миллион масок, прежде всего, уходит на эти нужды по себестоимости в семь рублей», — сказал он.

А.Немерюк добавил, что остальные 3 миллиона масок, как правило, закупаются из Китая. «То, что Москва, как городские, так и частные структуры, приобретает, из Китая маска стоит около 26 рублей 40 копеек. Это себестоимость, не беря никакие накладные расходы. Это оптовая цена. В пределах 26-27 рублей это себестоимость привозной маски – тех трех миллионов масок, которые потребляются уже горожанами», — отметил он.