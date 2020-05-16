Москвичам ежедневно необходимо около 4 миллионов масок и пар перчаток для соблюдения масочного режима. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Цифры подсчитаны. Это порядка 4 миллионов масок и такое же количество перчаток», — сказал он.

С 12 мая ношение масок в общественном транспорте и других публичных местах стало обязательным в Москве. Штраф за нахождение в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте – 5 тыс. рублей.