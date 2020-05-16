«Медуза»: Нюта Федермессер может выдвинуться на выборах в Госдуму от Нижегородской области

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер может выдвинуться на выборах в Госдуму от Нижегородской области, — сообщает со ссылкой на источники сайт «Медуза». Сама она это отрицает. В январе Федермессер стала советником губернатора области Глеба Никитина — в качестве автора проекта по развитию паллиативной помощи.

Летом прошлого года Нюта Федермессер баллотировалась в Мосгордуму, однако снялась с выбором. Тогда она писала на своей странице в фейсбуке, что политика это грязь и что она предпочтёт отдавать себя не борьбе, а помощи.