В Забайкалье коронавирус обнаружили у 66 человек в онкологическом диспансере

Речь идёт о пациентах, сообщается на сайте краевого министерства здравоохранения. По данным ведомства, всех заразившихся направили в отдельный стационар первой городской больницы Читы. За всеми, кто контактировал с заболевшими в последнее время, наблюдают медработниками районных больниц.