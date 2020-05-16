Немерюк: Говорить о послаблениях режима всеобщей самоизоляции в Москве до 22 мая преждевременно

Говорить о послаблениях режима всеобщей самоизоляции в Москве до 22 мая преждевременно, заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«До 21-22 числа говорить преждевременно о послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время», — сказал он.