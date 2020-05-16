Около полумиллиона человек вышли на работу с 12 мая в Москве

Около полмиллиона человек вышли на работу на стройки и предприятия с 12 мая в Москве. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Первые шаги – это возобновление работы промышленных предприятий. Большое количество человек вышло на работу. По разным оценкам – эксперты называли, в том числе наши коллеги из экономического комплекса, – в районе полмиллиона человек вышли со вторника, с 12 числа, на свои рабочие места», — сказал он.