Мозаику со Сталиным перенесут из главного храма министерства обороны в музей

Это делают, чтобы избежать конфликта в обществе.

Поскольку среди россиян возникли споры, и есть люди, у которых появилось откровенное неприятие идеи размещения изображения Иосифа Сталина в храме, то церковь решила выставить эту мозаику в музее, который располагается в том же подмосковном парке «Патриот». Там она будет уместнее – сказал агентству РИА «Новости» глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству протоиерей Леонид Калинин. Он отметил, что лучше избегать таких конфликтов среди православных людей, и добавил, что мир и любовь для них важнее всего.

Изначально предполагалось, что портрет Сталина появится на панно, посвященном Параду победы 1945-ого года. Позже против этой идеи выступили и в самой РПЦ. Так, её официальный представитель Владимир Легойда говорил в эфире радио «Вера», что изображения Сталина в храме быть не должно, поскольку с этим именем связаны многие беды в жизни людей.

Ранее в храме также должно было появиться и изображение президента Владимира Путина. Его хотели запечатлеть на композиции про присоединение Крыма к России. От этой идеи отказались после того, как сам глава государства выступил против.