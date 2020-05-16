Число заболевших коронавирусом в России впервые за долгое время зафиксировано меньше 10 тысяч

Однако количество умерших — одно из самых высоких за последнее время.

Прирост числа заболевших коронавирусом стал самым низким с начала мая и составил 9200 человек. Цифры свидетельствуют о ежедневном постепенном снижении количества инфицированных COVID-19. При этом число смертей за сутки – рекордное за последнее время, от коронавируса скончались 119 человек по всей стране, из них 74 в Москве. Такие данные приводят в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Однако согласно его данным, минимальным оказался и коэффициент распространения коронавируса в России. Он составил 0,9. Ниже единицы этот показатель держится уже несколько дней в Москве и области. На данный коэффициент власти ориентируются при принятии решений о дальнейшем снятии ограничений. В частности, столица по этому показателю соответствует требованиям Роспотребнадзора о переходе ко второму этапу отмены карантинных мер.

По количеству заболевших коронавирусом Россия находится на втором месте в мире.