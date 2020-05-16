Роскосмос пригласил руководство американского Национального управления по аэронавтики в РФ для обсуждения проектов

Роскосмос пригласил руководство американского Национального управления по аэронавтики в Россию для обсуждения ряда проектов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на замруководителя госкорпорации Сергея Савельева. Он отметил, что в НАСА на это пока ничего не ответили.