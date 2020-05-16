Московская полиция выясняет имена участников сегодняшних ночных гонок в столице

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МВД. Агентство пишет, что участвовало большое количество людей. При это была перекрыта часть дороги. Соответствующее видео появилось в интернете. В полиции говорят, что это было несанкционированное мероприятие и собираются привлечь организаторов и участников к ответственности.