Фрагмент мозаики со Сталиным, который не стали размещать в храме Минобороны, перенесли в музей парка «Патриот»

Фрагмент мозаики с изображением Иосифа Сталина, который не стали размещать в главном храме Минобороны, перенесли в музей парка «Патриот». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Экспертного совета РПЦ по церковному искусству Леонида Калинина.

Ранее планы разместить изображение Сталина в храме вызвали неоднозначную реакцию в обществе, в итоге портрет заменили на изображение плаката 1945 года «Водрузим над Берлином знамя победы».