СК начал проверку сведений о невыплате надбавок работникам Скорой помощи в Новосибирской области

Следственный комитет начал проверку сведений о невыплате надбавок работникам Скорой помощи в Новосибирской области. Жалобы поступили из Новосибирска и Искитима. Накануне глава СК Александр Бастрыкин поручил возбуждать дела из-за отсутствия выплат, обещанных президентом Владимиром Путиным за работу с коронавирусом. Это произошло после того, как глава государства раскритиковал чиновников ответственных за выплаты, сказав, что они развели «бюрократическую канитель».