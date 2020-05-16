Некоторые страны готовятся к открытию туристического сезона уже в июне, другие – в июле

Эта индустрия стала одной из наиболее пострадавших в связи с введением по всему миру ограничений, связанных с коронавирусом.

Черногория готовится провозгласить себя «одним из первых в мире государств, свободных от коронавируса». Страна, где было зафиксировано всего несколько сотен случаев инфицирования, уже открыла свои границы для морского туризма и принимает иностранных яхтсменов, а с 1 июня планирует начать туристический сезон. В Турции всего заболевших почти 150 тысяч, тем не менее власти готовы постепенно открывать границы для разных стран. Правда, туристы, вероятно, лишатся «шведских столов» — разработанные меры безопасности их не допускают, пишет журнал Forbes. В середине месяца иностранных гостей начнет принимать Исландия, при условии сдачи теста по прилету или прохождения двухнедельного карантина, а также Хорватия. Мексика обещает сделать все для возобновления туризма в июне. С июля границы планирует открыть Греция, но только для тех, у кого есть подтверждение об отсутствии коронавируса. На Кипре число инфицированных не превысило тысячи – страна также ждет гостей из ряда европейских стран с июля. Такое же решение приняли власти Грузии.

Российские туроператоры, между тем, объявили об аннулировании зарубежных туров на июнь в условиях неопределенности из-за коронавируса. Об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России.