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11:03, 16 мая 2020

За отказ от тестирования на коронавирус россиянам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей

Наказание предусмотрено и для тех, кто не сообщит о своем месте нахождения после прилета из-за границы.

Проверку могут обязать пройти при появлении подозрений на наличие коронавируса. В случае отказа против человека заведут административное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологического благополучия. Штраф обяжут заплатить тех, кто заразился COVID-19, контактировал с больными или приехал в Россию из-за границы и при этом нарушил требования главного санитарного врача. К ним относятся сообщения о месте регистрации и фактического пребывания. А нарушением считается уклонение от обязательного лабораторного тестирования и получения медицинской помощи на дому в случае ухудшения здоровья, отмечают в МВД.

В то же время в Москве 15 мая началось массовое тестирование на коронавирус. Данный процесс предусматривает приглашение на анализ каждую неделю около 70 тысяч человек, которых отбирают случайным образом исходя из учета ряда факторов. Это тестирование проходит на добровольной основе.

По последним данным оперативного штаба число новых заболевших коронавирусом в России составило 9200 человек, в Москве — 3505. Это меньше, чем в предыдущие дни.



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