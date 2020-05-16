Врачи скорой помощи Иркутска сегодня пожаловались на отсутствие надбавок, обещанных Владимиром Путиным

Медики записали соответствующее видеообращение.
Кроме того, как сообщают иркутские СМИ, некоторым медикам перечислили деньги, но совсем не те, которые были заявлены властями, так один из медиков рассказал, что ему перечислили 202 рубля 24 копейки.
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Медики записали соответствующее видеообращение.
Кроме того, как сообщают иркутские СМИ, некоторым медикам перечислили деньги, но совсем не те, которые были заявлены властями, так один из медиков рассказал, что ему перечислили 202 рубля 24 копейки.
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