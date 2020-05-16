Самолёт, которым предположительно пользуется Игорь Шувалов, сегодня утром улетел в Австрию

Самолёт, которым предположительно пользуется глава ВЭБ и бывшей вице-премьер Игорь Шувалов, сегодня утром улетел в Австрию. Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа со ссылкой на ресурсы, позволяющие отслеживать перемещения авиалайнеров. Согласно этим данным, борт вылетел из московского аэропорта Внуково в 7 утра и чуть больше часа назад приземлился в аэропорту Зальцбурга.