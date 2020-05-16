Целый ряд стран этим летом готов принять туристов после перерыва, вызванного распространением коронавируса

Как пишет журнал Forbes, уже в июне собираются открыть туристический сезон Турция, Хорватия, Мексика и Исландия, в июле – Греция, Кипр, Грузия и Черногория. Впрочем, россиянам пока запрещено выезжать на отдых в другие государства. В нашей стране продолжают действовать ограничения, введённые с началом пандемии.
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