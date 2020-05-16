Врачи «скорой» в Иркутске пожаловались на невыплату денег, обещанных Путиным за работу с коронавирусными пациентами

Врачи скорой помощи в Иркутске пожаловались на невыплату денег, обещанных президентом за работу с коронавирусными пациентами. Медики записали видеообращение, его опубликовал сайт «Твой Иркутск». Работники скорой говорят о постоянном невыполнении распоряжений главы государства, начиная с майских указов. На сегодняшний день, 16 мая, суммы, обещанные Владимиром Путиным за работу с COVID-19, не получены, — подчёркивается в видеоролике. В пресс-службе правительства Иркутской области сказали, что прокомментируют ситуацию позже.

Накануне президент отчитал чиновников за то, что не все медики получили деньги. Следственный комитет пообещал возбуждать дела за невыплаты надбавок.