Врачи скорой помощи в Иркутске пожаловались на невыплату денег, обещанных президентом за работу с коронавирусными пациентами. Медики записали видеообращение, его опубликовал сайт «Твой Иркутск». Работники скорой говорят о постоянном невыполнении распоряжений главы государства, начиная с майских указов. На сегодняшний день, 16 мая, суммы, обещанные Владимиром Путиным за работу с COVID-19, не получены, — подчёркивается в видеоролике. В пресс-службе правительства Иркутской области сказали, что прокомментируют ситуацию позже.
Накануне президент отчитал чиновников за то, что не все медики получили деньги. Следственный комитет пообещал возбуждать дела за невыплаты надбавок.
Врачи «скорой» в Иркутске пожаловались на невыплату денег, обещанных Путиным за работу с коронавирусными пациентами
Врачи скорой помощи в Иркутске пожаловались на невыплату денег, обещанных президентом за работу с коронавирусными пациентами. Медики записали видеообращение, его опубликовал сайт «Твой Иркутск». Работники скорой говорят о постоянном невыполнении распоряжений главы государства, начиная с майских указов. На сегодняшний день, 16 мая, суммы, обещанные Владимиром Путиным за работу с COVID-19, не получены, — подчёркивается в видеоролике. В пресс-службе правительства Иркутской области сказали, что прокомментируют ситуацию позже.