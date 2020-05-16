Украина расширила санкции против России

На этот раз под них попали в том числе и культурные учреждения.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина на три года прекращает научное сотрудничество и культурный обмен с российскими организациями. Среди прочих в санкционном списке перечислены музей изобразительных искусств имени Пушкина, «Эрмитаж», Русское географическое общество, а также институты археологии, истории материальной культуры и востоковедения российской академии наук.

Также ограничения касаются МГУ. В московском вузе уже сказали агентству ТАСС, что это никак не повлияет ни на приём новых украинских студентов, ни на обучение тех, кто числится в университете сейчас.



Со стороны Киева крупного расширения санкций не было с марта прошлого года. Тогда еще предыдущий президент Пётр Порошенко ввёл ограничения в отношении нескольких сотен физических и юридических лиц. Изначально санкции вводили против тех, кто по версии украинских властей был причастен к организации голосования в Крыму.

Вчера президент Зеленский также продлил санкции в отношении ряда российских СМИ и социальных сетей.