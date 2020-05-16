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10:02, 16 мая 2020

«Медуза»: Досрочное снятие ограничений по коронавирусу лоббировали перед президентом правительство и крупный бизнес

Досрочное снятие ограничений по коронавирусу лоббировали перед президентом правительство и крупный бизнес, выяснило издание «Медуза». Владимир Путин объявил о выходе из так называемого «режима нерабочих дней» по окончании майских праздников — на пике эпидемии.

Владимира Путина убедили цифры – тот факт, что общие ограничения на два месяца стоили бы всего бюджета страны, пишет «Медуза» со ссылкой на источники. Они отмечают, что одним из главных идеологов выхода России из изоляции стал исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов, к которому прислушивается президент,. На снятии ограничений настаивали и главы госкорпораций и бизнесмены из ближнего окружения Путина, причем обсуждать это с российским лидерам представителям крупного бизнеса советовал Белоусов. В то же время экономические аргументы приводила и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отмевашая, что при долгих ограничениях банковские резервы фактически будут исчерпаны. Не последнюю роль в решении о смягчении режима сыграли глава администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель, куратор внутренней политики Сергей Кириенко, которые также руководствовались экономическими соображениями. Единственным представителем истеблишмента, который был готов вводить самые жесткие ограничения, был мэр Москвы Сергей Собянин, но, как утверждает политтехнолог, близкий к администрации президента, его остановили.

Многие эксперты и оппозиция считают, что власти торопятся снять ограничения ради голосования по поправкам в Конституцию. Однако, пишет «Медуза», в администрации обсуждалась его отмена из-за падающих на фоне эпидемии рейтингов Путина. Президенты выступил против.



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