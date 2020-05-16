РБК: Сбербанк начинает возвращать персонал на работу в офисе

Сбербанк начинает возвращать персонал на работу в офисе. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК. По данным издания, речь идёт, прежде всего, о центральном офисе. С понедельника к работе смогут вернуться до 30% рядовых сотрудников и до 70% руководителей. Источники называют выход в офис «добровольно-принудительным», представители банка говорят, что это поэтапное возвращение в офис исключительно на добровольной основе.