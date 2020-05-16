Власти Италии с 3 июня открывают границы

Будут разрешены поездки между регионами, въезд и выезд на территорию государства. Решение о смягчении ограничений, введённых из-за коронавируса, принято по итогам заседания Совета министров республики. Отмечается, что въезд по-прежнему могут запрещать жителям регионов и стран с высокими рисками заражения.