Российские туроператоры начали аннулировать туры в другие страны с вылетом в июне

Это связано с неопределённостью по срокам снятия ограничений, введённых из-за коронавируса, — рассказала «Эху Москвы» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Ломидзе добавила, что в большинстве случаев туроператоры предлагают перенос туров без доплат.