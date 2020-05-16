За отказ пройти тестирование при подозрении на коронавирус россиянам будут выписывать штрафы на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, заявили в МВД. На столько же могут оштрафовать и тех, кто не сообщит о своём месте пребывания после возвращения из-за границы. В министерстве пояснили, что это будет считаться нарушением закон в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.