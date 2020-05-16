Евровидение пройдет сегодня в формате онлайн-концерта

Это связано с пандемией коронавируса.

Традиционный вариант проведения музыкального конкурса невозможнее в условиях распространения COVID-19. Обычно в субботу проходит финал, в котором участвуют наиболее успешные полуфиналисты. В этот раз представят специальное шоу «Евровидение: Europe shine a light» («Европа зажигает свет»). Онлайн, но в прямом эфире выступят конкурсанты. К ним присоединятся участники прошлых лет. А ведущие вместе со зрителями будут поддерживать всех, кто из-за пандемии не смог представить свою страну в Роттердаме.

Ранее в рамках «Евровидения» в условиях коронавируса прошли два онлайн концерта. Российская группа Little Big исполнила акустическую версию композиции Uno, вокалист The Roop показал, как она звучала бы в стиле Элвиса Пресли, а участница из Австралии Монтень представила оперное прочтение своего выступления. В окончательную версию шоу вошли фрагменты этих записей.

На YouTube-канале Евровидения транслируются домашние концерты и публикуются онлайн-интервью с участниками конкурса.