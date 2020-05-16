Германия начинает постепенно ослаблять ограничительные меры на границах с Францией, Австрией и Швейцарией

На границах ФРГ с Францией, Австрией и Швейцарией откроются все переходы, а проверки будут проводиться лишь выборочно. Такие же правила уже действуют на границах с Бельгией и Нидерландами. С марта передвигаться между соседними странами могли только поставщики товаров, а также частные лица, выезжающие на работу или по важным причинам. В этих предписаниях пока ничего не изменится. Такие цели поездок как туризм и отпуск все еще исключены.



Правительство ФРГ надеется вскоре полностью прекратить контроли на границах с Данией. Возможная дата обсуждается. Переговоры об ослаблении принятых ограничений при поездках в Польшу и Чехию еще не закончены.



Ангела Меркель заявила накануне, что Германия «поставила ясную цель восстановления свободного передвижения по Европе с середины июня». Как раз в это время начинаются школьные каникулы и сезон летних отпусков.



В ФРГ также отменен обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих из стран Евросоюза и Великобритании. Он будет снова введен для регионов, где будет отмечаться увеличение числа инфицированных. Отмену карантина для въезжающих из третьих стран германское правительство решительно исключает. Особенно это касается России и США.

Еврокомиссия предложила отменять пограничные контроли в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах ЕС и соблюдения гражданами необходимых гигиенических правил.