«Медуза»: Правительство и крупный бизнес уговаривали президента Владимира Путина отменить т.н. период «нерабочих дней»

Правительство и крупный бизнес уговаривали президента Владимира Путина отменить т.н. период «нерабочих дней». Их мнение, как пишет интернет-издание «Медуза», перевесило позицию сторонников жестких ограничительных мер, в том числе мэра Москвы Сергея Собянина. Основными мотивами снятия ограничений, по словам источников издания, стали экономические, а не политические причины. Как рассказал один из собеседников «Медузы», президента Владимира Путина убедили, что еще две недели карантина с серьезной поддержкой бизнеса и населения будут стоить два-три триллиона бюджетных денег. А общие ограничения в два месяца стоили бы всего бюджета страны. Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник. Путин пояснил, что в этом вопросе власти регионов должны сами принимать решение.



Выступление президент, как отмечает издание «Медуза», произошло на фоне дальнейшего роста заболевших коронавирусом.