Отказ от тестирования при подозрении на коронавирус грозит штрафом от 15 до 40 тыс. рублей

В министерстве внутренних дел России рассказали, что к ответственности могут привлечь и тех, кто не сообщил о возвращении из-за границы и своем фактическом месте пребывания. Их, как передает агентство ТАСС, могут признать виновными по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.