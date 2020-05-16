США планируют запустить сегодня секретный космический корабль многоразового использования

Космический челнок X-37B отправится на орбиту уже в шестой раз. Его выведет ракета-носитель Atlas с российским двигателем. Стартует она сегодня с мыса Канаверал во Флориде. С какой целью мини-шаттл отправят в космос, власти США не раскрывают. Исследователи рассказали о планах провести сразу несколько экспериментов. Один касается изучения реакции материалов на условия нахождения в космосе, специалисты также изучат как солнечная энергия преобразовывается в радиочастотную микроволновую. Предстоящий запуск станет большим шагом для мини-шаттла, сообщили разработчики программы. Впервые на нём будут использовать сервисный модуль для проведения экспериментов, это позволит разместить на борту беспилотного космического корабля в будущем еще больше полезной нагрузки. Ранее бывшая министр американских ВВС Хизер Уилсон утверждала, что необычные маневренные возможности мини-шаттла цитата «сводят врагов с ума».

Опасения по поводу запуска беспилотного аппарата ранее высказывал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он не исключал, что американские военные могут использовать мини-шаттл в качестве носителя оружия. Минобороны России рапортовало, что военные отслеживают все манёвры челнока на орбите.