В Греции сегодня откроют пляжи

Посещать их было запрещено в период пика распространения коронавируса.

На пляжах разрешат находиться только при соблюдении ряда правил. В частности, нельзя собираться большим группам людей в одном месте, а расстояние между зонтиками от солнца должно составлять не менее 4 м. Шезлонги необходимо ставить не ближе 1,5 метров друг к другу. Их планируется дезинфицировать после каждого отдыхающего. Кафе и рестораны на территории пляжей могут предлагать еду только на вынос. Запрещено доставлять напитки к зонтикам клиентов, а также продавать алкоголь. Все сотрудники заведений должны носить маски. Проводить спортивные мероприятия на территории пляжей пока не позволят.

В Греции сейчас проходит второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В его рамках к работе вернутся почти 156 тысяч человек.

Туристический сезон в Греции может начаться 1 июля.