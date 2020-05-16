В Турции на 4 дня вводится комендантский час

Жителям страны запрещено выходить на улицу, исключение составят продуктовые магазины, рассказал «Эху Москвы» главный редактор «МК» в Турции» Яшар Ниязбаев. Яшар Ниязбаев напомнил, что режим комендантского часа вводится в Турции почти каждые выходные, начиная с 11 апреля.