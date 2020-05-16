В Турции на 4 дня вводится комендантский час

Жителям страны запрещено выходить на улицу, исключение составят продуктовые магазины, рассказал «Эху Москвы» главный редактор «МК» в Турции» Яшар Ниязбаев. Яшар Ниязбаев напомнил, что режим комендантского часа вводится в Турции почти каждые выходные, начиная с 11 апреля.
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…
Deepfake-выборы Применение электронно-почтового голосования в условиях коррумпированной, постоянно лгущей, бесконтрольной и несменяемой десятилетиями власти — той самой власти, которая уже четверть века фальсифицирует результаты выборов в нашей стране и которая в начале этого года исковеркала своими абсурдными поправками Конституцию, — означает окончательное уничтожение выборов как таковых