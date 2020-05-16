Палата представителей Конгресса США выделила еще $3 трлн на поддержку экономики

Законопроект о помощи в условиях пандемии коронавируса поддержали демократы, у которых большинство в палате. Республиканцы в основном выступали против, отмечает агентство РИА Новости. За высказались 208 конгрессменов, против — 199. Теперь спикер палаты Нэнси Пелоси должна будет договориться с Сенатом, где большинство составляют республиканцы, а также Белым домом. Ранее представители администрации высказывались против подобного шага.