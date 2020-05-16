Следственный комитет намерен отслеживать ситуацию с выплатой надбавок врачам за борьбу с коронавирусом

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела, если медики не получат обещанных президентом доплат. Как сказали в СК, процессуальные проверки уже проводятся в некоторых регионах. Врачи и сотрудники «скорой помощи» в некоторых регионах жаловались на то, что не получили надбавок, или получили гораздо меньше обещанного. Накануне президент Владимир Путин потребовал от чиновников обеспечить выплату обещанных денег.