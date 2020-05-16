Большой футбол возвращается в Германию

Сегодня здесь должен возобновиться чемпионат Бундеслиги. Он был прерван в марте из-за коронавируса.

После того, как правительство Германии одобрило меры по ослаблению карантина , Бундеслиге разрешили возобновить матчи Чемпионата. Уже сегодня пройдут игры 26-го тура. При этом в Немецком футбольном союзе ввели ряд ограничений в условиях пандемии коронавируса.

Футболисты должны приезжать на арену в масках и держаться на расстоянии двух метров друг от друга. В раздевалках сначала переодевается основа, затем запасные. Отменяются командные снимки и рукопожатия. Будет дезинфицировать и мяч – как до, так и во время игры.

Зрителей на арену не пустят, но трибуны не будут пустовать. Так, «Боруссия» из Мюнхенгладбаха уже заполнила стадион картонными болельщиками. Фанаты заказывают свои изображения на трибунах по 19 евро за штуку.

Лидирует в Бундеслиге Бавария, которая на 4 очка опережает дортмундскую Боруссию.