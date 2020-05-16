Z Архив новостей новости
5 1 6 229
07:04, 16 мая 2020

Большой футбол возвращается в Германию

Сегодня здесь должен возобновиться чемпионат Бундеслиги. Он был прерван в марте из-за коронавируса.

После того, как правительство Германии одобрило меры по ослаблению карантина , Бундеслиге разрешили возобновить матчи Чемпионата. Уже сегодня пройдут игры 26-го тура. При этом в Немецком футбольном союзе ввели ряд ограничений в условиях пандемии коронавируса.

Футболисты должны приезжать на арену в масках и держаться на расстоянии двух метров друг от друга. В раздевалках сначала переодевается основа, затем запасные. Отменяются командные снимки и рукопожатия. Будет дезинфицировать и мяч – как до, так и во время игры.

Зрителей на арену не пустят, но трибуны не будут пустовать. Так, «Боруссия» из Мюнхенгладбаха уже заполнила стадион картонными болельщиками. Фанаты заказывают свои изображения на трибунах по 19 евро за штуку.

Лидирует в Бундеслиге Бавария, которая на 4 очка опережает дортмундскую Боруссию.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 10 мая Поздравить…

5 422 6 6083 10.05
Блоги

Рожденные 13 мая Поздравить…

5 372 6 5599 13.05
Блоги

+ Владимир Путин: Мы знаем и твёрдо верим, что мы непобедимы — когда мы вместе Владимир Путин: Мы знаем и твёрдо верим, что мы непобедимы — когда мы вместе В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду…

5 298 6 33312 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Марс американцы будут осваивать уже без нас Россия и Путин оказались настолько токсичными, что любой примирительный жест в сторону России вызывал резкое и единодушное противостояние демократов и республиканцев Сената и Конгресса, и грозило Трампу серьёзными неприятностями…

5 76 6 9598 15.05
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Можем повторить? 16 мая 1990 года открылся 1-й Съезд народных депутатов РСФСР. Это важнейшее событие в истории России: на съезде в результате изменения государственного строя родилось новое, демократическое государство…

5 200 6 34811 14.05
Блоги

Карина Орлова журналист

Гордиться тут нечем В разгар коронавируса кремлевский полк марширует перед одним человеком, выползшим из бункера — если это победа, то всеобщей дегенерации…

5 824 6 147162 09.05
Блоги

Кусок эфира

Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…

5 121 6 22469 14.05
Блоги

Елизавета Пескова блогер

История — наука чисто политическая В зависимости от страны, акценты расставлялись по-разному. Понятное дело, что каждая сторона будет лепить из этой, лишенной точности науки, форму, выгодную ей самой...

5 155 6 29914 10.05
Блоги

+ Праздничный салют в Москве Праздничный салют в Москве СМОТРЕТЬ…

5 30 6 5905 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Придется дождаться следующего поколения Поколение 90-х может гордиться тем, что добилось установки этих досок и открытия этого мемориала. Следующее поколение — предало и погубило дело, сделанное их отцами. Позволило и продолжает позволять топтать эти памятники всякой сволочи…

5 114 6 23397 11.05
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Победа вопреки Много лет Путин пытается приватизировать Победу, а сейчас появился еще и новый мотив — попытаться с помощью псевдоисторических «разборок» отвлечь общество от обостряющихся проблем национальной экономики…

5 76 6 15900 11.05
Блоги

+ В Минске прошел парад, посвященный 75-летию Победы В Минске прошел парад, посвященный 75-летию Победы Как заявил Александр Лукашенко, Белоруссия не могла не участвовать в праздновании…

5 89 6 19092 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

МБХ медиа

«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…

5 58 6 12225 11.05
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Deepfake-выборы Применение электронно-почтового голосования в условиях коррумпированной, постоянно лгущей, бесконтрольной и несменяемой десятилетиями власти — той самой власти, которая уже четверть века фальсифицирует результаты выборов в нашей стране и которая в начале этого года исковеркала своими абсурдными поправками Конституцию, — означает окончательное уничтожение выборов как таковых

5 29 6 6406 15.05
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Ложь. Большая ложь. Статистика. Российская статистика Кто-то верит, что люди, подделывающие результаты выборов, скажут правду о числе больных коронавирусом?..

5 55 6 13192 15.05
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Врачам платят как проституткам? Почасовая оплата – это у проституток. А врач, который входит в «красную зону» — он на самом деле похож на чернобыльца-ликвидатора, который входит в зараженный реактор. Там люди тоже могли провести на крыше Четвертого энергоблока секунды, но стать инвалидами на всю жизнь…

5 118 6 29861 15.05

Популярное за неделю

Новости

Польша и Россия не будут продлевать 25-летний контракт на транзит газа Соглашение истекает завтра – сказал агентству Рейтер пресс-секретарь компании «Газпром» Сергей Куприянов…

5 29 6 27889
Интервью Разбор полета

Михаил Фаворов гость: Михаил Фаворов профессор , один из крупнейших современных эпидемиологов

А болеть-то все будут. У нас ни у кого нет антител, ребята. Вы дома сидите не потому, что вы думаете, что вы не будете болеть, а просто для того, чтобы не завалить своими телами тяжелых форм больницы…

5 82 6 132070 11.05
#слушать 50:07 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 43 6 39349 12.05
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Живите как хотите, я вас не знаю Если в прежних выступлениях Путин просто умывал руки и делал вид, что он не при делах, то теперь он не только вымыл руки — он их вытер, высушил, обработал антисептиком, надел сверху перчатки и стал абсолютно стерильно ни при чем…

5 151 6 333043 11.05
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Страной управляют люди, которые не знают, сколько стоит хлеб Они деньги достают в «тумбочке»: нефтяной, газовой, золотовалютной, какой-то другой. Для них источник денег – это не производство, не труд людей, а «тумбочка»...

5 106 6 160931 14.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8522282
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4486693

Сегодня в эфире